Rapinano il conoscente disabile. Quattro giovani denunciati a Cesena

Un ragazzo disabile di 44 anni, con qualche leggero problema di handicap, è stato vittima di un furto a Cesena.



Era stato avvicinato da due ragazze 18enni di sua conoscenza poco dopo le 22 in un bar a Longiano ed era stato invitato a fare una passeggiata.



Una volta giunto nei pressi dell'ufficio postale della zona due giovani, che si erano accordati precedentemente con le accompagnatrici, sono sbucati da un cespuglio e l'hanno gettato a terra, rubandogli il portafoglio con 45 euro all'interno.



Fortunatamente illeso, il disabile si è recato nuovamente al bar, dove ha trovato le due ragazze che, credendo di poter prendersi gioco di lui, hanno fatto finta che non fosse successo nulla. Sono stati quindi chiamati i carabinieri di Gambettola che, dopo averle fermate, hanno recuperato il maltolto.



Identificati anche i due aggressori complici: un 21enne di Bellaria e un 23enne di origine albanese. Il quartetto dovrà ora rispondere dell'accusa di rapina in concorso.