Giorgio Napolitano operato al cuore nella notte

Il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato ricoverato per un intervento d'urgenza al cuore. L'ex presidente era giunto, ancora cosciente, al Policlinico San Camillo di Roma nel tardo pomeriggio di ieri. Si sarebbe trattato di un problema all'aorta.



Stamattina è giunta conferma che dopo 3 ore e mezza in sala operatoria l'operazione è perfettamente riuscita.



Il cardiochirurgo Francesco Musumeci, che ha operato l'ex presidente, ha dichiarato in TV: "Ora dorme e verrà trasferito in terapia intensiva. Ovviamente i suoi 93 anni conteranno sul tempo di recupero, ma la sua grande tempra lo aiuterà".