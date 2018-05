Ladri al lavoro il primo maggio sulla Consolare, polizia interviene

Stava viaggiando lungo la Consolare 72 per San Marino, quando, vicino al Confine di Stato, ha notato notato alcuni individui che stavano caricando su un furgone del materiale edile. La cosa ha insospettito una ragazza che ha prontamente avvertito la Polizia di Stato. Gli agenti della Volante hanno raggiunto il deposito dal quale un uomo, forse con alcuni complici, stava prelevando il materiale, facendolo passare oltre la recinzione. I militari lo hanno bloccato mentre cercava di scappare dopo averlo caricato su un furgone. Si tratta di un cinquantenne domiciliato nella provincia di Forlì - Cesena, ma originario della Campania, fermato per furto pluriaggravato.



Il furgone, di proprietà dell'uomo, è ora sotto sequestro, mentre tutto il materiale presente: pannelli di legno; pedane da ponteggio, per un valore di circa 2.000 euro, veniva restituito al legittimo proprietario, chiamato sul posto dai Poliziotti.