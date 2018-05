Droga: narcotraffico dall'Albania alla Romagna, 7 arresti

Associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è l'accusa per sette albanesi ai quali i carabinieri di Riccione hanno notificato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, a conclusione della seconda tranche dell'indagine coordinata dalla Dda chiamata 'Free Flight'.



Sono cinque le ordinanze di custodia cautelare in carcere più un divieto di dimora nella provincia di Rimini e un obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Degli indagati destinati al carcere solo due al momento sono stati rintracciati dai militari: si tratta di Barani e Feim Lamaj, di 34 e 40 anni, che con i connazionali della famiglia Ametaj sarebbero in affari dal 2015, per trasportare droga dall'Albania all'Italia.



Secondo i militari i tre ricercati sarebbero in patria. L'indagine partì nel 2015 quando i carabinieri di Riccione scoprirono un ingente traffico di droga, in prevalenza marijuana, proveniente dall'Albania e gestito dalle due famiglie. Nello stesso anno i militari scoprirono una piantagione a Novafeltria di canapa indiana e la presenza di persone, 14, delle due famiglie sul territorio del Montefeltro.



Otto mesi dopo, nell'agosto del 2015, i carabinieri intercettarono e fermarono un aeroplano condotto da un albanese, carico di droga destinata alla Riviera. Dopo il sequestro di 128 kg di stupefacente, finirono in manette sette albanesi, tutti riconducibili alle due famiglie. Dopo una lunga indagine e in seguito all'accoglimento in Cassazione, lo scorso 25 aprile, della richiesta della Dda di procedere all'arresto di altri 7 membri delle due famiglie, i carabinieri di Riccione hanno dato esecuzione all'ultima ordinanza.



Gli indagati risultano residenti tutti in Italia: a Castel San Pietro terme, Cesenatico, San Mauro Pascoli, Villa Verucchio e Santarcangelo. Ufficialmente nessuno avrebbe un lavoro regolare.