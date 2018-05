Rimini: Gdf, operazione Super Bridge, 2 arresti, 28 persone segnalate

Nel ponte festivo appena trascorso, le Fiamme gialle di Rimini impegnate nell' operazione "Super Bridge”, sia nel settore del contrasto alla contraffazione, all’abusivismo commerciale e della tutela della salute pubblica, sia della prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti. I risultati non si sono fatti attendere.



In un negozio di Rimini, sequestrati 1000 capi di abbigliamento e accessori riportanti false griffe, denunciando all’Autorità Giudiziaria il gestore bengalese, per i reati di contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.



Durante il “MUSIC INSIDE FESTIVAL 2018”, Finanzieri con le unità cinofile hanno segnalato 25 assuntori di sostanze stupefacenti alla competente Autorità Prefettizia; un altro giovane partecipante all’evento, residente nel bresciano, è stato deferito perché in possesso di una decina di dosi, tra Hashish e Marijuana, per un totale di 10 grammi circa. Sorpresi altri due giovani con 11,2 grammi di Ketamina suddivisa in 28 dosi, 3,9 grammi di Anfetamina divisa in 20 dosi, 1 pasticca di ecstasy, 0,5 grammi di Marijuana. Per la coppia sono scattate le manette ed il sequestro dell’illecita merce e di oltre mille euro in contanti. I due, processati per direttissima, sono stati condannati agli arresti domiciliari per quattro mesi.