Borgo Maggiore: 44enne racconta di essere stata aggredita da un ragazzo di colore

Episodio inquietante, ieri sera, nel parcheggio davanti al Bocciodromo. Una donna sarebbe stata aggredita, riportando ferite e contusioni

Tutto sarebbe avvenuto, ieri sera, nel piccolo parcheggio, davanti al Bocciodromo di Borgo Maggiore. Sono circa le 21.30; una 44enne sammarinese – alla guida della propria autovettura - si ferma, per una telefonata con il consorte, visto che nella zona circostante la ricezione è incerta. Improvvisamente sente dei colpi al finestrino. Si gira, e vede un ragazzo di colore: robusto, capelli corti, vestito con abiti scuri. Le chiede degli spicci; al diniego della donna prova a prenderle la borsa, ma la signora riesce ad uscire dall'abitacolo e tenta di resistere. Ne nasce una colluttazione, e la 44enne riceve una serie di colpi, anche al volto; infine riesce a metterlo in fuga.



Questo il racconto del marito, da noi contattato telefonicamente. Dopo l'aggressione, sostiene l'uomo, “insieme alla Gendarmeria ci siamo recati alla Casa San Michele, per un eventuale riconoscimento del colpevole, che tuttavia non è stato trovato. In quel momento erano presenti 2 ospiti di colore. Gli agenti, poi – continua il marito – si sono recati in altri due luoghi, ma senza di noi”.



Bocche cucite, invece, da parte della Gendarmeria, intervenuta sul posto dopo l'allarme, per raccogliere le dichiarazioni della donna. Importanti, per le indagini, potrebbero rivelarsi eventuali testimonianze o i video delle telecamere in zona. La sammarinese si è recata ieri sera al Pronto Soccorso, dove le sarebbero state riscontrate contusioni ed ematomi alla tibia, al volto, alla mano e alla spalla. “La prognosi - afferma il marito - è di 6 giorni; fortunatamente non vi sono fratture. In questo momento mia moglie è a letto, ancora scossa per quanto avvenuto, non riesce a reggersi in piedi. Nel pomeriggio ci recheremo dalla Gendarmeria per sporgere denuncia”.