Chiesa di Valdragone chiusa da più di un anno. Tra qualche mese però potrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione

Si trova ancora in una situazione di stallo la chiesa Servi di Maria di Valdragone, chiusa per problemi strutturali dopo le scosse di terremoto di ottobre 2016. I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza per le grosse crepe che si sono create tardano ad iniziare. Qualcosa però potrebbe cambiare nei prossimi mesi.



I primi interventi previsti dovrebbero iniziare dal porticato e dal campanile, le parti più pericolanti della Chiesa, per poi proseguire con gli interni e il resto del convento.



Nel video intervista a frate Honorio Martin