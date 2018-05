Un pranzo per unire e integrare. A Rimini il corso per formare professionalmente 6 rifugiati

Il lavoro come perno dell'integrazione. È questo il senso del corso di formazione creato dall'ong internazionale AVSI e la cooperativa sociale Madonna della Carità. Un corso a cui hanno partecipato 6 rifugiati ospiti dei centri di accoglienza di Rimini acquisendo competenze nel campo della ristorazione. Grazie a questo progetto, accompagnati dagli esperti di Chiama Cucina, i ragazzi si sono preparati per lavorare in ristoranti e hotel di Rimini e Riccione. Un progetto con una valenza non solo lavorativa ed educativa ma sopratutto di integrazione.



Nel video interviste a Franco Argelli (responsabile network fondazione profughi) e Rodolfo Albicocco (presidente feder-alberghi Riccione)