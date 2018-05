Decollo Money: la Procura Fiscale chiede quattro anni e nove mesi di reclusione per gli ex vertici del Credito Sammarinese

Per gli ex vertici del Credito Sammarinese, Lucio Amati e Valter Vendemini, il Procuratore del Fisco Roberto Cesarini ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione, una multa di 6 mila euro ed interdizione dai pubblici uffici di due anni.



Si avvia così alle conclusioni il processo sammarinese per riciclaggio legato all’indagine ‘Decollo Money’ che travolse la banca ed i suoi vertici per il riciclaggio di 1,3 milioni di Vincenzo Barbieri, ‘ndranghetista e narcotrafficante assassinato nel 2011. Per Domenico Macri, Barbara Gabba, per Domenico Lubiana e Salvatore Francesco Lubiana la Procura fiscale ha chiesto una condanna a quattro e sette mesi, una multa di due mila euro e l’interdizione per un anno e sei mesi.



Per l’ex responsabile antiriciclaggio Sandro Sapignoli e per David Zoffoli una condanna a quattro anni e tre mesi di prigionia, tre mila euro di multa e 1 anno e tre mesi di interdizione.



Per Giorgio Galliani e Raffaello Bresso una condanna a quattro anni e cinque mesi, mille ottocento euro di multa ed interdizione di un 1 anno e quattro mesi.



Per il Credito Sammarinese la condanna al pagamento della sanzione di cinquemila euro, ed il pagamento di una somma di euro ottantamila.



Chiesta l’assoluzione per Edoardo Morri, Pietro Daidone, Massimiliano Sensi, Graziella Zemiti e Mario Amati. Chiesta infine la confisca delle somme sequestrate pari ad 1 milione 330 mila euro.



SB