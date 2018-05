Auto contro furgone su A14 tra Cesena Nord e Forlì, un morto

Incidente mortale, intorno alle 16 sulla A14 Bologna-Taranto all'altezza del chilometro 82 tra Forlì e Cesena Nord. A quanto si apprende, percorrendo una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta presente per via di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato, il mezzo ha invaso la corsia scontrandosi con un furgone in transito: nel sinistro ha perso la vita il conducente della vettura.



Sul posto, oltre al personale della direzione terzo Tronco di Bologna, sono intervenuti la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Al momento, fa sapere Autostrade per l'Italia, il traffico transita su una corsia per senso di marcia e si registrano in entrambe le direzioni 6 chilometri di coda, sia in direzione di Bologna che in direzione di Ancona.



Nello scontro frontale avvenuto sulla A14, oltre al conducente 31enne della vettura deceduto, sono rimaste ferite altre due persone condotte all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena in codice 2, ossia di media gravità.