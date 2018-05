Incidente in moto sulla Marecchiese, sammarinese trasportato al Bufalini

Grave incidente ieri nel tardo pomeriggio lungo la Marecchiese. Coinvolto un 59enne di San Marino che, intorno alle 18, stava viaggiando in moto a Novafeltria. E' stato trasportato in eliambulanza al Bufalini di Cesena. L'uomo ha perso il controllo del mezzo cadendo al suolo probabilmente per evitare di scontrarsi con un'auto che lo precedeva.