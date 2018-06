Cc Riccione: picchia la moglie, arrestato un 55 enne residente nella perla verde. Due arresti per droga

I Carabinieri hanno tratto in arresto M.G., un 55enne originario di Bergamo e residente nel piccolo centro riminese, per aver compiuto ripetuti atti di violenza e maltrattamento nei confronti della moglie. Anche a Cattolica due uomini sono stati arrestati durante i servizi di controllo finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. B.G., nato a Roma e residente a Cattolica, era in possesso di gr. 0,6 di eroina, due fiale ed una compressa di metadone, un coltello serramanico e una cartuccia calibro 7,65. A.S., invece, clandestino senegalese senza fissa dimora, nel corso delle fasi di identificazione forniva ai militari false generalità.