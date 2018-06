Montelicciano: a fuoco, per autocombustione, discarica abusiva a cielo aperto

Il proprietario rischia la denuncia

È stato probabilmente un fenomeno di autocombustione ad originare l'incendio del tardo pomeriggio di ieri a Montelicciano, poco fuori il confine di San Marino. Le fiamme hanno interessato un capanno in lamiera e un attiguo deposito di spazzatura a cielo aperto: rifiuti ingombranti, compresi vecchi elettrodomestici, oltre a due vecchie auto abbandonate. Per sedare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Macerata Feltria. Sul posto anche i Carabinieri di Mercatino. Il riminese proprietario del capanno rischia la segnalazione all'autorità giudiziaria per lo stato d'abbandono e di incuria dell'area.