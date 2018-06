Falciano: allarme per presunta fuga di gas, ma i bambini rimangono in giardino dentro l'edificio

Genitori in collera per mancata evacuazione. Il Dipartimento Istruzione: "Protocollo non rispettato, chiesta relazione per accertare eventuali responsabilità"

Questa mattina il guasto di un sensore dell'impianto antincendio all'Asilo Nido di Falciano ha fatto scattare l'allarme provocando automaticamente la chiusura della valvola del gas ma anche l'accensione della spia di avaria sul display. Fortunatamente non si è trattato di fuga di gas, come accertato dagli addetti al servizio tecnologico e dai tecnici AASS intervenuti sul posto, ma nel mettere in atto le procedure di evacuazione, il personale e i bambini presenti - di età compresa tra 0 e 3 anni – anziché uscire dalla struttura si sarebbero fermati nell'area del giardino-pensile, senza quindi dirigersi verso un punto di raccolta esterno. Questo avrebbe scatenato l'ira di un gruppo di genitori una volta informati dell'accaduto: alcuni hanno subito contattato la Direzione per chiedere spiegazioni proprio della mancata evacuazione dei piccoli dall'edificio. Anche il Dipartimento Istruzione vuole vederci chiaro. “Infatti – spiegano – il protocollo prevede in certi casi proprio in via cautelare l'allontanamento dalla struttura. Per questo – assicurano - è stata richiesta alla dirigenza una relazione dettagliata su quanto accaduto, per verificare anche eventuali responsabilità”.