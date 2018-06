Erutta il vulcano, chiuso l'aeroporto di Bali



È in corso l'eruzione del vulcano Agung. Inevitabile la chiusura dell'aeroporto di Bali, così come accadde lo scorso novembre. Le autorità sperano di poter riportare il tutto alla normalità in serata.



L'ultima massiccia eruzione dell'Agung, distante circa 70 chilometri dall'aeroporto, risale al 1964, quando morirono oltre 1.700 persone.



Dall'aeroporto Ngurah Rai passano 400 voli al giorno, ricevendo gran parte dei cinque milioni di turisti che visitano l'isola ogni anno.