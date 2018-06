Ruba uno smartphone durante la cerimonia nuziale: i Carabinieri denunciano la testimone dello sposo

Finisce così, fra lo sdegno e l'incredulità della vittima e dei partecipanti, lo smarrimento di uno smartphone durante una cerimonia nuziale per il quale è stata individuata come responsabile la testimone dello sposo. La 22enne ha riconsegnato spontaneamente il telefono all'invitata dopo aver sentito gli sposi stupiti, raccontare a parenti e amici, di essere stati contattati dai Carabinieri di Villa Verucchio che - impegnati in una indagine lampo - hanno richiesto loro l'elenco dei partecipanti al matrimonio. Indagini tecniche condotte dai militari hanno altresì segnalato l'utilizzo dello smartphone da poco dopo la fine della cerimonia.