Thailandia: ritrovati vivi i ragazzi dispersi in una grotta, potrebbero servire mesi per salvarli

Sono stati trovati vivi e in buone condizioni di salute i 12 ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta della Thailandia dal 23 giugno.

Tuttavia, potrebbero volerci oltre 4 mesi per riportarli in superficie. Secondo un portavoce, i ragazzi - tutti tra gli 11 e i 16 anni - dovranno essere addestrati alle immersioni durante tutta la stagione delle piogge, che termina a novembre, e attendere che il rischio di precipitazioni scenda. Nel frattempo saranno nutriti e assistiti senza interruzioni, anche psicologicamente. Il gruppo è stato trovato a 400 metri dalla cavità di 'Pattaya Beach', rimasta asciutta durante le inondazioni.

Numerosi medici si sono già detti disponibili a trascorrere periodi con loro nel punto rialzato dove hanno trovato rifugio dall'acqua che ha inondato la grotta poco dopo il loro ingresso 10 giorni fa.