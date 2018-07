Thailandia: 4 ragazzi sono fuori dalla grotta, gli altri 8 usciranno domani

Sono quattro e non sei i ragazzi fatti uscire sinora dalla grotta di Tham Luang dove erano intrappolati dal 23 giugno. Lo hanno precisato le autorità thailandesi. Le operazioni per il recupero degli altri otto ragazzi e del coach riprenderanno domani. Nell'ospedale di Chiang Rai saranno tenuti tutti in isolamento anche tra di loro per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. 'Stasera, potremo dormire bene. Buonanotte!', si legge sul profilo Fb dei Navy Seal.