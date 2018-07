Acquaviva: 74 enne cade da albero e si frattura il volto

L'incidente è avvenuto ieri alle 15, nel castello di Acquaviva. Un pensionato, G.P. le iniziali, di 74 anni, stava raccogliendo della frutta da un albero del suo giardino quando, per cause sconosciute, ha perso l'equilibrio cadendo da una altezza di circa 2 metri e mezzo.

Una brutta caduta nella quale ha riportato un ematoma cranico subdurale e fratture maxillofacciali.

Per questo i sanitari sammarinesi ne hanno disposto in serata il trasferimento al Bufalini di Cesena dove si trova ricoverato con una prognosi di 30 giorni.