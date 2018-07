In vacanza a Rimini, 54enne stroncato da overdose di eroina

È sempre più allarme eroina. L'ultimo fatto di cronaca, come riporta il Corriere Romagna, riguarda la morte di un uomo di 54 anni, originario e residente ad Ancona, ma trovato morto a Rimini, ospite di alcuni amici per una breve vacanza. Si sospetta sia stata un'overdose d'eroina la causa del decesso.



Gli operatori del 118, chiamati proprio dagli amici, hanno tentato, invano, di rianimare l'uomo. Il pm Davide Ercolani ha disposto l'autopsia, mentre la Polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto per capire chi abbia venduto l'ultima dose. Nell'appartamento, gli agenti della Volante giunti sul posto hanno trovato l'occorrente per il buco. Posto sotto sequestro il telefono cellulare del 54enne.