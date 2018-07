Furto d'auto con targa RSM a Faenza

Un uomo ha denunciato, prima ai Carabinieri poi sul proprio profilo Facebook, il furto di un'auto, una BMW 525d con targa sammarinese. Da una prima occhiata sembrava che il colpo fosse accaduto in Repubblica, anche perché rilanciato sulla pagina “Occhi su San Marino”; in realtà è avvenuto a Faenza. Non è chiaro se siano state asportate anche armi all'interno dell'appartamento.



Questo il testo del post: "Mi sono appena entrati i ladri in casa, mi hanno rubato la BMW 525d targata RSM J3565, con l’armadio blindato pieno di armi, faccio un appello a tutti, se la vedete avvisate i carabinieri che hanno già la segnalazione grazie a tutti"