Marijuana "legale" a Fiorina

Coltivazione di marijuana in zona Paderna a Fiorina. La segnalazione ci è giunta da un cittadino e, una volta arrivati sul posto, era già all'opera il nucleo antidroga della Gendarmeria. La notizia era infatti nota ai militari che stavano lavorando al caso da alcuni giorni. In realtà un caso potrebbe non esserci. Stando a quello che ha dichiarato il proprietario del terreno la piantumazione dei germogli di canapa che si trovano nel terreno è stata autorizzata dall'Ugraa perché non sono della specie vietata.