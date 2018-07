Contrasto alla vendita di alcol ai minori, sanzionati due minimarket. Quindici gli esercizi controllati in una sera

Sabato scorso la Polizia Municipale ha controllato 15 minimarket distribuiti sul lungomare sud di Rimini. Gli agenti hanno svolto servizio in borghese, girando a piedi e con i mezzi pubblici, cercando anche di capire gli spostamenti dei gruppetti di ragazzi più giovani. Due gestori sono stati sanzionati: uno a Marebello l’altro a Bellariva, per aver venduto vino e altri tipi di alcolici a ragazzi di 16 anni. Tre di questi ragazzi sono italiani, in campeggio a Rimini da soli, gli altri sono polacchi, in vacanza con altri giovani connazionali e che sono stati poi affidati ai capigruppo. Le bottiglie sono state sequestrate e gli esercenti – entrambi italiani – sono stati sanzionati.



“Un fenomeno preoccupante – sottolinea l’assessore alla Polizia Municipale Jamil Sadegholvaad - Purtroppo gli agenti quotidianamente constatano come sia abitudine dei più giovani fare ‘rifornimento’ di alcolici ai minimarket approfittando della negligenza di molti venditori, che nella maggioranza dei casi non si preoccupano di chiedere i documenti per accertare l’età dei clienti".