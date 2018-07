Incidente in galleria al Furlo, due feriti e quattro auto coinvolte

Quattro auto danneggiate su cui viaggiavano in direzione ovest 11 persone, tra le quali quattro bimbi piccoli, di cui due adulti feriti in maniera lieve. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto, per fortuna senza gravi conseguenze, nel primo pomeriggio di ieri all'interno della lunga Galleria del Furlo a Fermignano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pesaro per mettere in sicurezza la sede stradale e liberarla dai mezzi: la viabilità ha subito rallentamenti per qualche ora per poi riprendere regolarmente.