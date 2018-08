Bologna. Esplode un'autocisterna in tangenziale. Due morti e decine di feriti

Un violento incendio, seguito da diverse esplosioni, sarebbe stato causato da un incidente stradale in tangenziale, fra un camion che trasportava sostanze infiammabili e alcune auto. Il rogo si è sviluppato poco prima delle 14 a Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Numerose auto di alcune concessionarie vicine hanno preso fuoco e sono esplose.

Due persone sono morte nell'incidente. Sono 55 le persone che, al momento, sono state soccorse dal 118 dopo l'incendio avvenuto sull'autostrada a Borgo Panigale. Di queste, almeno 14 sono gravi. La maggior parte dei feriti è stata trasportata al vicino Ospedale Maggiore.



È parzialmente crollato il ponte dell'autostrada, del raccordo di Casalecchio A1-A14, che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale. I vigili del fuoco stanno controllando dall'alto il ponte. Sopra al ponte ci sono ancora le fiamme. Un elicottero dei vigili del fuoco che sta cercando di domarle.



Il raccordo autostradale di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, è chiuso a causa dell'incendio provocato dall'incidente successo al km 3. Chiuso anche il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo Verde in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso la circolazione è bloccata. Chiusure sono state predisposte anche sulla viabilità cittadina.