Terremoto Indonesia: rientra a San Marino la coppia in vacanza a Bali

E' riuscita a rientrare a San Marino la coppia in vacanza a Bali nei giorni del terremoto che ha colpito l'Indonesia. Marina Stacchini e suo marito Giovanni sono atterrati ieri sera a Milano e ora sono a casa. Avevano iniziato la loro vacanza una settimana fa quando, appena atterrati, si erano ritrovati nella fase delle scosse di assestamento successive al sisma. Terremoto che era avvenuto quando erano ancora in volo.



Stacchini racconta di aver passato la settimana a Bali in continua allerta per il rischio tsunami e con condizioni meteo anomale per il periodo. Giovedì scorso un'altra forte scossa che ha portato allo sgombero della struttura dove si trovavano. “I nativi scappavano, erano agitati e impauriti”, racconta Marina. E avevano paura, spiega, che tornasse in attività il vulcano che si trova nell'isola. Il bilancio del sisma in Indonesia è di 380 morti e 13 mila feriti. Dalla coppia sammarinese arriva la gratitudine verso l'agenzia viaggi che li ha aiutati a distanza per rientrare prima possibile.



mt