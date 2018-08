Aumentano i controlli della Gendarmeria. Sammarinese trovato con della marijuana

La Gendarmeria ha intensificato il numero di pattuglie e di uomini per esercitare il controllo sul territorio durante il periodo estivo in corso.



Nel weekend in particolare è stato fermato un giovane sammarinese notato in prossimità di un auto con atteggiamento sospetto.



I militari, intervenuti, hanno fatto una verifica sul ragazzo e sulla sua vettura e hanno trovato 2 grammi di marijuana e oggetti utilizzati per l’uso della sostanza stupefacente.



Il giovane è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria, per introduzione, detenzione di sostanza stupefacente. Ulteriori indagini sono in corso