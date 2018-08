Polpette avvelenate in un parco a Rimini. Intervengono le Guardie Ecozoofile

Nel Parco Spina Verde, a Miramare, sono state rinvenute delle polpette avvelenate. Il veleno era celato in delle fette di salame. Secondo le Guardie Ecozoofile, intervenute su segnalazione sul posto, consisterebbe in metaldeide o lumachicida.



“In caso di sospetto avvelenamento-consigliano le Guardie- è indispensabile portare immediatamente l’animale dal proprio veterinario di fiducia senza perdere tempo. Nel caso ci trovassimo distanti dalla clinica sarebbe opportuno somministrare acqua ossigenata o acqua e sale opportunamente diluiti, per indurre il vomito del cane”.



Non si tratta del primo intervento nella zona per le guardie. Il consiglio per evitare la tragedia è di passeggiare con il cane a guinzaglio e tenerlo sott'occhio. "Così facendo- dicono -abbiamo sempre sott’occhio quello che potrebbe attirare la sua attenzione e le probabilità di salvare l’animale sono molto più alte. Purtroppo sono in molti a non sentire da questo orecchio”.



Il comunicato stampa Guardie Ecozoofile