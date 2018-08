Auto si schianta contro Westminster: conducente arrestato, due i feriti

Scotland Yard formalizza il sospetto di terrorismo contro l'uomo: "Non sta collaborando"

A Londra, alle 7.37 ora locale, in Italia erano le 8.37, un'auto si è schiantata contro le barriere protettive del Parlamento, ferendo alcuni pedoni, in modo non grave.

Due le persone trasportate in ospedale, mentre altre si erano gettate a terra per paura.

Dopo un primo attimo di prudenza, Scotland Yard ha formalizzato il sospetto di terrorismo nei confronti dell'uomo che guidava l'auto, una Ford Focus color argento, e che è stato arrestato. Dalle immagini diffuse l'uomo indossava un giaccone con cappuccio: pare si tratti di un nero tra i 20 e i 30 anni. Interrogato in una stazione di polizia a sud di Londra, “non sta collaborando”, ha riferito il numero due di Scotland Yard e responsabile dell'antiterrorismo Neil Basu.

Per precauzione subito dopo l'evento è stata chiusa la stazione della metropolitana Westminster. Cordone di sicurezza nelle zone circostanti, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower.

La premier britannica Theresa May, costantemente informata sull'andamento delle indagini, ha scritto un tweet per comunicare vicinanza ai feriti.

Convocata anche una riunione del comitato di emergenza Cobra, e sarà presieduta dal ministro dell'Interno.



Francesca Biliotti