Genova, Procuratore Cozzi: "I dispersi potrebbero essere 20"

Il bilancio è per il momento fermo a 39 vittime

Sono proseguite per la seconda notte consecutiva le ricerche di eventuali ulteriori vittime tra le macerie del ponte Morandi crollato due giorni fa a Genova, ma non sono stati né individuati né recuperati altri corpi. Il bilancio delle vittime resta quindi fermo a 39 mentre i feriti sono 16, di cui 9 in codice rosso. Secondo il procuratore capo Francesco Cozzi i dispersi potrebbero essere 20. Lo ha detto poco fa, in occasione di un vertice operativo in Procura. Per il momento i reati ipotizzati sono attentato colposo alla sicurezza dei trasporti e disastro colposo conseguente al crollo di costruzione con omicidio colposo plurimo. Ma è allo studio anche l'ipotesi di omicidio stradale. Con la città ancora semivuota per le vacanze ferragostane, il traffico urbano nell'area adiacente a ponte Morandi non desta particolari criticità mentre è forte il disagio degli sfollati, che chiedono di rientrare in casa per prendere beni di prima necessità e medicine.