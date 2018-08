Genova: seconda notte di ricerche, ancora numerosi i dispersi

Sono proseguite per la seconda notte consecutiva le ricerche di dispersi tra le macerie del ponte Morandi. Le squadre Usar, per le ricerca e soccorso in ambiente urbano, e cinofile dei Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente, ma non sono stati nè individuati nè recuperati altri corpi. Il bilancio delle vittime resta quindi fermo a 39 mentre i feriti sono 16, di cui 9 in codice rosso.



I lavori dei Vigili del Fuoco si concentrano in particolare sotto le macerie del pilastro che sosteneva il ponte e nella zona della ferrovia, entrambe sull'argine sinistro del Polcevera. Prima con le gru vengono rimossi pezzi di cemento più grandi e poi le squadre Usar verificano l'eventuale presenza di auto o persone.



Il numero degli sfollati, secondo fonti del governo. è intanto salito a 664 unità, per 331 nuclei familiari. Nel tardo pomeriggio di ieri ad alcuni residenti dei palazzi di via Porro, via Fillak e via Della Pietra è stato concesso di entrare per pochi minuti nelle loro abitazioni, a piccoli gruppi e accompagnati da vigili del fuoco e altre forze dell'ordine. Una deroga permessa per le persone con patologie per cui necessitavano di farmaci non facilmente reperibili e per chi aveva altre particolari necessità.



fm