Terremoto: forti scosse a Campobasso. Famiglie passano la notte fuori in macchina

La terra è tornata a tremare a Campobasso ieri, costringendo molte famiglie a trascorrere la notte in automobile.



Da 48 ore è in atto in zona uno sciame sismico che in 48 ore ha visto quasi 30 scosse. La prima alla vigilia di ferragosto, di magnitudo 4.7, superata ieri sera alle ore 20:19 da una di 5.2. Un'altra scossa di magnitudo 4.5 si è avvertita alle 22:22. Il sisma si sarebbe sentito in Molise, Abruzzo, Campania e basso Lazio.



Non si riscontrano danni a persone, solo qualche lesione agli edifici ma rimane la preoccupazione degli abitanti per il percepito aumento dei fenomeni sismici negli ultimi giorni.