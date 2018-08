Rimini: rischia il linciaggio dopo aver fotografato bambine in spiaggia. Denunciato 61enne

A Rimini un 61enne, originario del Vicentino, ha rischiato il linciaggio dopo essere stato sorpreso a fotografare, in spiaggia, delle bambine. I genitori lo hanno accerchiato, ed affrontato, prima che arrivasse la Capitaneria di Porto a sedare gli animi. Subito allertata la Polizia, che ha rinvenuto – nella microcamera che l'uomo teneva in mano – 200 foto di bimbe in riva al mare o a fare il bagno. Sul vicentino già pendeva un precedente per l'acquisto, sul web, di foto pedopornografiche. E' stato dunque denunciato per molestie, e a suo carico è scattato il foglio di via da Rimini.