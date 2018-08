Spacciatore nel parco, 23enne di Rimini con marijuana ed eroina

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Rimini stavano transitando all'interno del Parco Fabbri – fra l'Arco di Augusto e il Palacongressi – quando hanno notato un giovane che si stava allontanando da un gruppo di ragazzi. Fermato dagli agenti, il giovane, 23enne e residente a Rimini, è parso subito nervoso.



Da un controllo è saltato fuori un sacchetto, occultato all'interno dell'abbigliamento intimo, contenente della marijuana già divisa in dosi. Visti i suoi precedenti per spaccio, la Polizia ha deciso di perquisire anche l'appartamento dove sono stati rinvenuti altri 30 grammi di marijuana, un quantità non specificata di eroina e 500 euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento di spaccio.



Il ragazzo è stato così portato in Questura in attesa del processo per direttissima.



fm