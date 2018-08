Lyuke Bakery: furto notturno alla vigilia dell'inaugurazione

Brutta sorpresa per la titolare della LYUKE Bakery, in via ca' carlo a Cailungo. Questa mattina infatti ha scoperto il furto un set di divanetti fuori dalla pasticceria.



Attività aperta da poco e che domani verrà inaugurata. La proprietaria non ha ancora presentato denuncia alla Gendarmeria ma non nasconde l'amarezza per l'episodio: "Grazie davvero perché in effetti non sapevo come spendere altri soldi - ha commentato su Fb rivolta agli autori del furto - già che ne servono pochi per aprire un'attività".