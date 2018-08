Addetta alle camere ruba soldi a turista: il video del furto con la telecamera nascosta

Carabinieri Riccione: 47enne napoletana denunciata per furto aggravato

Grazie alle immagini di una telecamera nascosta i Carabinieri di Riccione hanno scoperto che una addetta alle camere di un albergo rubava soldi ai clienti mentre sistemava gli alloggi. Si tratta di una 47enne napoletana che per lo stesso “vizietto” era stata allontanata precedentemente da altri alberghi. Tutto è partito dai sospetti di un turista tedesco che ha notato ammanchi nel portafoglio: complessivamente 300 euro in tre giorni. La donna avrebbe sottratto 80 euro anche ad un altro cliente di una stanza attigua. È stata denunciata a piede libero per furto aggravato.



l.s.