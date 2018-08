Proseguono le indagini su Paride Andreoli, a processo Gatti e Galassi

L'ex leader socialista rimise il mandato dopo l'arrivo dell'avviso di garanzia

Il rinvio a giudizio ai legali dei due ex Segretari di Stato agli Esteri e Finanze, Gabriele Gatti e Clelio Galassi è arrivata a quasi 3 anni da quel 17 ottobre 2015, giorno in cui per l'ex uomo forte della dc si aprirono le porte dei Cappuccini. Un arresto che ebbe grande eco mediatico e ci si aspetta altrettanto dal processo che si aprirà: i due sono chiamati a rispondere di riciclaggio per l'affare Tavolucci, la sola ipotesi di reato non prescritta.



Anche l'associazione a delinquere è decaduta, ma la mancata notifica all'altro big della politica coinvolto, Paride Andreoli, non dipende da questo. Le indagini sull'ex leader del partito socialista, accusato di avere assecondato l'affare dal governo fresco della nomina a Segretario al Commercio, Turismo e Sport, proseguono. Gli accertamenti bancari si erano concentrati in particolare su un terreno ceduto ad un prezzo anomalo dalla famiglia della moglie di Andreoli.



Tornando a Gatti e Galassi, gli episodi corruttivi ricostruiti- e al vaglio dell'inquirente -erano quattro ed è probabile che arrivino tutti in aula. Di sicuro udienza dopo udienza si ricostruirà l'affare Centro Uffici, che richiama l'attività dell'esecutivo di quegli anni. Si ipotizzano tempi brevi per il processo, se il fascicolo sarà affidato come è probabile al commissario della Legge Roberto Battaglino.

s.b