Droga: giovane sammarinese arrestato dalla polizia civile

Un giovane sammarinese è stato arrestato per droga. E' avvenuto nel pomeriggio di ieri. In base alle prime informazioni, è la cocaina la sostanza stupefacente legata alla vicenda. Il fermo è stato compiuto dagli agenti della polizia civile. Dopo l'arresto, il ragazzo è stato trasferito in carcere. Il giovane sammarinese aveva già precedenti.



mt