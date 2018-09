Cadavere in decomposizione trovato in un canale nel Riminese

Un cadavere in forte stato di decomposizione è stato trovato nel pomeriggio alle 16 in un canale di scolo a San Giovanni in Marignano (Rimini). È stato l'odore ad attirare l'attenzione di alcuni passanti che poi hanno chiamato i Carabinieri. Stando alle prima informazioni non è possibile stabilire la causa della morte, né il sesso del cadavere. Il sostituto procuratore Paolo Gengarelli ha disposto l'autopsia.



Le immagini sul luogo del ritrovamento