Migranti: Salvini indagato per sequestro di persona aggravato

La Procura di Palermo ha trasmesso al Tribunale del ministri il fascicolo sul caso Diciotti, chiedendo di svolgere le indagini preliminari sul ministro dell'Interno Salvini per sequestro di persona aggravato.



Il leader della Lega ha aperto in diretta Fb la lettera e attaccato i pm anche per la vicenda del sequestro dei fondi del Carroccio per 49 milioni: 'Grazie ai magistrati, mi date solo più forza'. Sul caso Diciotti la Polizia ha individuato, portato all'Ufficio immigrazione di Roma per essere identificati e poi rilasciato 16 migranti dal presidio dei volontari di Baobab a piazzale Tiburtino a Roma che si erano allontanati dal centro di Rocca di Papa.