Motomondiale: a Misano anche Fiamme Gialle al lavoro contro bagarinaggio

La Guardia di Finanza di Rimini impegnata nella repressione e controllo degli illeciti economici al Gran Premio di San Marino ha controllato ieri 20 soggetti sospetti bagarini, mentre stazionavano nei pressi degli accessi al circuito e delle casse con atteggiamenti da potenziali “bagarini”.



Una persone è stata sorpresa dai finanzieri a tentare di vendere 4 biglietti, che sono stati sequestrati dalla pattuglia intervenuta.



Inoltre, le fiamme gialle di Cattolica hanno eseguito controlli in materia di rilascio di scontrini e ricevute fiscali, nonché nell’esecuzione di rilevamenti ai fini fiscali presso le aree private dove sono stati allestiti parcheggi per gli spettatori in arrivo al circuito, al fine di identificare il gestore e rilevare il numero dei veicoli in sosta.



14 persone sono state verbalizzate perché nelle proprie dichiarazioni dei redditi, presentate quest’anno, hanno omesso di ottemperare all’obbligo di indicare ricavi di parcheggio, percepiti nel 2017, per oltre 33 mila euro.