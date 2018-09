San Giovanni in Marignano: è giallo sull'identità del cadavere ritrovato

Macabra scoperta a San Giovanni in Marignano. Ieri pomeriggio delle persone stavano facendo una passeggiata in una zona di campagna quando, in via Montalbano, hanno trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. A richiamare la loro attenzione è stato l'odore acre emanato dal corpo che si trovava in un piccolo canale di scolo.



Tutte le ipotesi e le piste sono aperte. Non è escluso che possa essere stato un omicidio. Si dovrà partire dallo stabilire l'età, il sesso e l'etnia del cadavere. Impossibile capirlo nell'immediato viste le cattive condizioni del corpo ma, al momento, è emerso che potrebbe essere un maschio di origine africana. Difficile anche comprendere da quanto tempo sia rimasto nel canale.



Sulla vicenda stanno facendo luce i carabinieri di Riccione. Gli uomini dell'Arma sono stati avvisati da una delle persone che erano lì per passeggiare. Nella foto l'erba segnata dalla calce versata per disinfettare l'area. Il sostituto procuratore Paolo Gengarelli ha disposto l'autopsia.



mt