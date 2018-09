Rimini: maxi frode scoperta dalla Guardia di finanza, un arresto e sequestri per 400 mila euro

Con le accuse di evasione fiscale, lavoro sommerso e frode fallimentare un imprenditore riminese attivo nel settore ittico e' stato arrestato dalla guardia di Finanza, che ha anche sequestrato beni per 400.000 euro. L'operazione si chiama, non a caso, "Too fish" e ha visto appunto portare agli arresti domiciliari Z.M. (56 anni) imprenditore attivo nel settore della lavorazione del pesce. Nei suoi confronti e in quelli di altri quattro indagati le Fiamme gialle hanno ipotizzato reati fallimentari e tributari. In pratica, dopo il fallimento di due aziende del settore gli indagati avrebbero distratto beni e denaro per un valore di 1,5 milioni di euro grazie a trasferimenti illeciti verso societa' italiane e estere (tra le quali due con sede in Marocco). Inoltre avrebbero prodotto fatture per operazioni inesistenti, emesse da una srl della provincia di Venezia e da una con sede in provincia di Rovigo, per un totale di oltre mezzo milione di euro. Per questo il gip Benedetta Vitolo, accogliendo le richieste del sostituto procuratore di Rimini, Luca Bertuzzi, ha emesso il provvedimento di arresto e quello di sequestro di beni e disponibilita' finanziarie per un valore pari all'illecito profitto derivante dai reati fallimentari e da quelli tributari, stimato in 400.000 euro. Le indagini hanno inoltre trovato una delle due societa' gestite dagli indagati e poi fallite, contavano 88 lavoratori irregolarmente assunti, in relazione ai quali e' stata accertata la retribuzione fuori busta di complessivi oltre 400.000 in meno di due anni. Per questo e' stato avvisato l'ispettorato del lavoro per la contestazione delle relative sanzioni.