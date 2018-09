Rimini: la spazzatrice perde olio in centro, motociclisti finiscono a terra

Quattro incidenti stradali, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, avvenuti ieri pomeriggio in seguito alla copiosa perdita d’olio di una spazzatrice, impegnata nella pulizia di alcune vie del centro.

È accaduto ieri pomeriggio introno alle 18,15 nella zona della rotonda tra via XX Settembre e via Tripoli. La spazzatrice, per un guasto interno, ha sparso olio motore sulla sede stradale per una zona di quasi un chilometro quadrato, compromettendo la viabilità in diverse vie del centro, tra le quali via Bramante, via Circonvallazione Occidentale e via della Feria.



Il fondo stradale viscido è stata la causa principale di quattro incidenti stradali, avvenuti immediatamente dopo il passaggio della spazzatrice. I sinistri, tutti rilevati immediatamente dalla Polizia Municipale, riguardano prevalentemente motociclisti che hanno perso il controllo durante la guida, riportando solo ferite lievi.



Sul posto è intervenuta subito una pattuglia della Municipale che ha isolato tutta la zona imbrattata dall’olio, facendo intervenire altre tre pattuglie. Gli agenti hanno delimitato l’area interessata, soccorso le persone ferite solo lievemente, accertare gli incidenti ed in fine assistere gli operai intervenuti per la pulizia ed il ripristino della viabilità, terminato del tutto intorno alle ore 21.