Secchiano: incidente mortale per un 50 enne che finisce contro un albero

Ha perso la vita a bordo della sua auto, mentre percorreva via marecchiese in direzione Novafeltria all'altezza di Secchiano. Un senegalese di 50 anni, del posto, ha perso il controllo della sua vettura e poco distante, di fronte alla chiesa del paese, è andato a sbattere contro un albero. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Forse un malore all'origine dell'incidente. Inutile l'intervento del 118 e della medicalizzata. I Vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo dall'auto. Sul posto anche la Polizia Stradale di Novafeltria per ricostruire le cause dell'incidente mortale.



La notizia della morte si è velocemente sparsa nella comunità senegalese che nel tardo pomeriggio si è raccolta attorno all'albero per un preghiera.