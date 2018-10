Rimini, sicurezza: Prefettura dispone maggiori controlli

Riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Situazione non allarmante, ma occhi puntati su aree specifiche del centro, in particolare la Stazione

Stazione ferroviaria, sorvegliata speciale. Il punto in Prefettura, anche alla luce della presunta aggressione di qualche sera fa, proprio in quell'area. Ribadito “l'impegno delle forze dell'ordine e il massimo sforzo investigativo per prevenire e contrastare illegalità e violenze anche in zone della città che non sono definite a rischio”. Attività di controllo aggiornate, dunque, “da parte delle pattuglie delle forze di Polizia e del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato che collaboreranno con gli equipaggi dell'Esercito” nell'ambito dell'operazione “Strade Sicure” proprio nello scalo ferroviario.

In parallelo e in chiave preventiva, rilevata l'importanza dell'attività di messa in sicurezza, passando per la riqualificazione, di alcuni spazi della città, per recuperare aree a rischio degrado. In quest'ottica, è arrivato l'impegno dell'Amministrazione – dell'Assessorato alla Sicurezza - per interventi strutturali, potenziando l'illuminazione pubblica.