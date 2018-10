Rimini: taglia una bombola di gas col flessibile, 75enne avvolto dalle fiamme



L'uomo è condizioni critiche al Centro Grandi Ustionati di Cesena

È in gravissime condizioni un uomo di 75 anni che nel primo pomeriggio di ieri, nel suo garage a San Vito, stava maneggiando una bombola di gas quando è stato travolto da una fiammata. La dinamica dei fatti è al vaglio ai Carabinieri ma, secondo una prima credibile ricostruzione, l'anziano era impegnato con un flessibile a tagliare la bombola. Le scintille hanno così reagito col gas fuoriuscito dalla fessura.



A chiamare aiuto sono stati alcuni passanti, allertati dall'improvvisa esplosione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio che si è sviluppato e che ha interessato il garage, ed i sanitari del 118. Il 75enne, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. L'uomo – come riporta il Corriere Romagna – ha il corpo ricoperto per il novanta per cento di ustioni. Ora lotta tra la vita e la morte.