Interpol: Presidente Meng Hongwei "sparito" in Cina

Il Presidente dell'Interpol Meng Hongwei è sparito dal 29 settembre, durante un viaggio in Cina: la scomparsa, segnalata dalla moglie alle autorità di Lione - dove ha sede il coordinamento di polizia di 192 Stati -, ha spinto la magistratura francese a vederci chiaro. Secondo fonti di stampa, Meng - vice ministro di Pubblica sicurezza cinese - sarebbe stato preso in consegna per essere interrogato dalle autorità disciplinari, non appena atterrato nel Paese asiatico, la scorsa settimana. Pare avesse lavorato con l'ex responsabile della sicurezza, e membro del Comitato permanente del Politburo, Zhou Yongkang, condannato al carcere a vita per corruzione. L'Interpol ha fatto sapere di essere a conoscenza della “presunta sparizione” del suo Presidente, e che la questione è all'esame delle autorità di Francia e Cina.