Cervia: 43enne ritrovato morto in casa, s'indaga per omicidio

Nessuno lo vedeva da mercoledì sera. Così l'affittuario dell’abitazione in cui risiedeva Rocco Desiante – 43enne, nato in Puglia ma da anni residente in Romagna – nella tarda serata di ieri ha deciso di provare ad andarlo a trovare insieme ad alcuni amici nella sua abitazione di Castiglione di Cervia. La porta – come racconta Ravennatoday – era chiusa dall’interno con le chiavi inserite, così si è deciso di allertare i Vigili del Fuoco che, giunti velocemente sul posto, hanno trovato l'uomo riverso a terra in un lago di sangue. Evidenti i colpi inferti al corpo. Ora le forze dell'ordine indagano per omicidio.