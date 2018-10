Studentessa denuncia uno stupro a Riccione

Ha raccontato di essere stata violentata sulla spiaggia a Riccione. La vittima, una studentessa canadese di 22 anni, si trova a Rimini con un gruppo di ragazzi e tutor per seguire un programma di studio e - come riporta l'ansa - di disintossicazione, grazie ad una borsa di studio.



Ieri notte è rientrata in hotel in stato di choc e seminuda. Immediato il trasferimento all'Ospedale Ceccarini di Riccione, in cui si è attivato prontamente il protocollo sugli stupri.



La ragazza non indossava indumenti intimi, ma i medici non hanno riscontrato elementi che possano ricondurre ad una violenza. La giovane aveva un tasso alcolemico di 2,5 g/l.



In corso le indagini della polizia, che sta sentendo la ragazza e visionando le immagini della telecamera di sicurezza in spiaggia. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata ripresa mentre camminava mano per mano con un altro ragazzo.